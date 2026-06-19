Roban motocicleta de reparto en la colonia Asentamientos Humanos en Durango capital

La tarde de este jueves se registró el robo de una motocicleta en la colonia Asentamientos Humanos de la ciudad de Durango, hecho que fue reportado al sistema de emergencias alrededor de las 16:00 horas.

De acuerdo con la información recabada, el vehículo se encontraba estacionado sobre la avenida Revolución, a la altura de la calle Miguel A. Barraza, cuando ocurrió el hurto.

El propietario, identificado como Iván Rosas Martínez, indicó que al regresar al lugar donde había dejado su unidad se percató de que esta ya no se encontraba, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades.

La motocicleta robada es de la marca Italika, modelo DT, de 125 centímetros cúbicos, color blanco, con número de serie 3SCPDTDE4K1009524 y placas de circulación 08KWY3.

El denunciante señaló además que la unidad cuenta con una caja de reparto instalada en la parte trasera, característica que podría facilitar su identificación en caso de ser localizada.

Elementos de las corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y se iniciaron las acciones correspondientes para tratar de ubicar la motocicleta y dar con el o los responsables del robo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya a la localización de la unidad.