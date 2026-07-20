Roban motocicleta del estacionamiento de Alsuper Mezquital

Una motocicleta fue robada la noche de este domingo en el exterior de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Residencial Santa Teresa, en la ciudad de Durango, mientras su propietario se encontraba laborando.

El afectado reportó el robo alrededor de las 22:00 horas e informó que la unidad fue sustraída del estacionamiento del Alsuper Mezquital, donde había permanecido estacionada durante su jornada de trabajo.

De acuerdo con la información obtenida, se trata de una motocicleta de la marca Vento, de 190 centímetros cúbicos, modelo 2024, color negro con naranja, con placas de circulación 66AXZ5 y número de serie 3NUADNBD3R1022417, registrada a nombre de Luis Moreno Bracho.

Posteriormente, elementos de la Policía Investigadora del Delito se comunicaron con el denunciante, quien señaló que al revisar el sistema de videovigilancia del establecimiento se observó el momento en que una persona se llevó la motocicleta, alrededor de las 20:30 horas.

El trabajador indicó que solicitó acceso a las grabaciones para contar con mayores elementos sobre lo ocurrido; sin embargo, aseguró que los responsables del establecimiento no le proporcionaron en ese momento el material de video.

Tras confirmar la desaparición de la unidad, el afectado decidió acudir a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades integraron los datos de identificación de la motocicleta a los registros de búsqueda y continuarán con las indagatorias para tratar de localizar la unidad e identificar a quien resulte responsable del robo.