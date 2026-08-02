Roban motocicleta durante la madrugada en Villas del Manantial

Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este sábado en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango. El propietario descubrió el hurto al salir de su domicilio por la mañana y dio aviso a las autoridades.

El reporte fue recibido mediante una llamada al sistema de emergencias 911, en la que el afectado informó sobre el robo de una motocicleta que había dejado estacionada en el exterior de los departamentos donde habita, ubicados sobre la calle Río Necaxa, en dicho fraccionamiento.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la unidad fue estacionada aproximadamente a las 23:30 horas del viernes 31 de julio, debajo de las escaleras del edificio. Sin embargo, cerca de las 06:30 horas del sábado, al disponerse a utilizarla, se percató de que ya no se encontraba en el sitio.

La motocicleta robada es de la marca Italika, línea DM200, color verde y negro, sin placas de circulación, con número de serie 3SCK4EKH1R1003418. El afectado señaló que el vehículo se encuentra registrado a nombre de su suegro.

Durante el seguimiento del caso, el denunciante indicó que en la zona existen cámaras de videovigilancia que podrían haber captado el momento del robo; sin embargo, precisó que el vecino propietario del sistema no se encontraba en ese momento, por lo que aún no ha sido posible revisar las grabaciones.

Asimismo, el afectado entregó a las autoridades fotografías de la motocicleta para facilitar su localización y manifestó que desconocía la identidad de quien o quienes pudieron haberse apoderado de la unidad.

Finalmente, informó que ya acudía ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia formal, mientras que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes con el propósito de ubicar la motocicleta y dar con los responsables del robo.