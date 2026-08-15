Roban motocicleta en estacionamiento del Conade, en Durango

Un hombre se llevó una desagradable sorpresa al salir de las instalaciones de la Conade, en la colonia Del Maestro, de la ciudad de Durango, pues la motocicleta que había dejado estacionada en el exterior había desaparecido.

El robo fue reportado durante los primeros minutos de este sábado 15 de agosto, en las inmediaciones de la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Profesor Everardo Gámiz.

Según lo relatado por Luis Jesús "N", propietario de la unidad, aproximadamente a las 19:30 horas del viernes llegó al lugar a bordo de su motocicleta Italika, línea FT250, modelo 2022, de color rojo con negro y placas 03KWK4.

El hombre dejó estacionada la motocicleta en el exterior e ingresó a las instalaciones. Alrededor de las 23:00 horas salió y se percató de que su vehículo ya no se encontraba en el sitio donde lo había dejado.

Como seña particular, la motocicleta tiene una calcomanía de “Scarface” en el tanque, característica que podría facilitar su identificación.

Tras buscarla en los alrededores y no encontrarla, el propietario decidió reportar el robo.

El afectado manifestó que acudirá a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con la finalidad de que se inicie la investigación para tratar de localizar la motocicleta e identificar a quien o quienes se apoderaron de ella.