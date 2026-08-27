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Roban motocicleta en fraccionamiento Las Playas; la ubican horas después desmantelada

La unidad fue robada durante la madrugada de este miércoles.

Roban motocicleta en fraccionamiento Las Playas; la ubican horas después desmantelada

Roban motocicleta en fraccionamiento Las Playas; la ubican horas después desmantelada

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una motocicleta que había sido reportada como robada durante la madrugada, fue localizada posteriormente en el fraccionamiento Las Playas, aunque ya había sido desmantelada y le faltaban varias piezas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:50 horas del miércoles sobre el bulevar Dolores del Río, cerca de la esquina con calle Playa Escondida y frente a un establecimiento de la zona.

El propietario informó a las autoridades que previamente había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Al localizar la unidad, el afectado constató que se trataba de su motocicleta Suzuki, pero ya no contaba con diversas piezas. 

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo para continuar con las investigaciones relacionadas con el robo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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