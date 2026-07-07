Roban motocicleta mientras su dueña trabajaba en la Nueva Vizcaya

Una motocicleta fue robada la noche de este lunes en la colonia Nueva Vizcaya, en la ciudad de Durango, luego de permanecer varias horas estacionada afuera del lugar donde labora su propietaria, quien descubrió el robo al terminar su jornada.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron sobre la calle Ginés Vázquez del Mercado, casi esquina con José del Campo. La afectada indicó que llegó a trabajar alrededor de las 11:00 de la mañana y dejó su unidad estacionada en ese sitio.

La mujer señaló que cerca de las 19:00 horas todavía alcanzó a ver la motocicleta en el lugar; sin embargo, al concluir sus actividades, alrededor de las 21:00 horas, ya no se encontraba donde la había dejado.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Italika, modelo 2021, en color rojo con negro, con placas de circulación 51KWV3 del estado de Durango.

Como señas particulares, la motocicleta cuenta con una pequeña calcomanía de un perro en el costado derecho y el escape presenta una parte tallada con pintura roja, características que podrían facilitar su identificación.

Tras el reporte, las autoridades iniciaron la búsqueda de la unidad y recomendaron a la ciudadanía reportar cualquier información que contribuya a su localización a través del sistema de emergencias 911 o de manera directa ante la autoridad correspondiente.