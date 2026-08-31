Roban motocicleta modelo 2026 de estacionamiento de Soriana Madero

Una motocicleta prácticamente nueva, fue robada durante la tarde del domingo del estacionamiento de Soriana Madero, en la ciudad de Durango, sitio donde usuarios han reportado anteriormente otros hechos similares.

El robo fue reportado aproximadamente a las 15:00 horas del domingo 30 de agosto, en el establecimiento ubicado sobre bulevar Durango, en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

Josué David señaló que dejó estacionada su motocicleta mientras ingresaba a realizar algunas compras y, al regresar, descubrió que ya no se encontraba en el lugar.

Se trata de una motocicleta de la marca Veloci, línea Sirius Sport, de 200 centímetros cúbicos, modelo 2026, color amarillo con negro, sin placas de circulación y con número de serie 3DVMA2F396C2431139.

Este hecho se suma a diversos robos que usuarios han reportado en el estacionamiento de dicho centro comercial, donde no solamente han desaparecido motocicletas, sino también objetos dejados dentro de vehículos.

Entre los casos señalados también se encuentra el robo de cascos de motociclistas. Usuarios aseguran que presuntamente varias personas estarían operando de manera recurrente en el lugar, aprovechando el constante movimiento de clientes.

Pese a la afluencia diaria de personas y vehículos en el estacionamiento, hasta el momento no se ha informado sobre la identificación de los presuntos responsables de estos robos.

El propietario de la motocicleta dio aviso a las autoridades para iniciar las investigaciones y tratar de recuperar la unidad.