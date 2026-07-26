Roban muebles y hasta un tinaco de una vivienda en la colonia División del Norte

Una vivienda ubicada en la colonia División del Norte fue blanco de un robo, luego de que delincuentes aprovecharon que el inmueble permanecía deshabitado para ingresar y apoderarse de diversos objetos, además de causar daños en la propiedad.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 09:30 horas del sábado 25 de julio, en un domicilio localizado sobre la calle Dorados de Villa, casi esquina con Revolución Mexicana, donde el propietario solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, identificado como Raúl Juárez, al regresar a su vivienda descubrió que personas desconocidas habían ingresado al inmueble mientras se encontraba solo y sin vigilancia.

Según su declaración, los responsables retiraron las protecciones y varias ventanas de la casa para facilitar el saqueo. Posteriormente sustrajeron distintos muebles y hasta un tinaco instalado en la propiedad, sin que se precisara el monto de las pérdidas.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las primeras investigaciones con el fin de establecer la forma en que ocurrió el robo y tratar de identificar a los responsables.

El propietario manifestó que desconoce en qué momento ocurrió el ilícito, ya que la vivienda permaneció sola por un periodo de tiempo, situación que presuntamente fue aprovechada por los ladrones para operar sin ser descubiertos.

Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se integren las investigaciones y se realicen las diligencias necesarias para intentar recuperar los objetos robados y dar con los responsables.