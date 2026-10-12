Roban Nintendo y joyería valuada en 30 mil pesos de una vivienda en Villas del Manantial

Un botín valuado en aproximadamente 30 mil pesos fue el que obtuvieron amantes de lo ajeno al ingresar a una vivienda del fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango, de donde sustrajeron una consola Nintendo y diversas piezas de joyería.

El reporte del robo se registró alrededor de las 22:45 horas del domingo 11 de octubre de 2026, luego de que los moradores regresaran a su domicilio y se percataran de que habían sido víctimas de un atraco.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, identificado como Luis Antonio, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el circuito Río Zaragoza, sin número, en el citado asentamiento habitacional.

Al ingresar a la vivienda, los afectados descubrieron que personas desconocidas habían entrado al inmueble sin autorización y se habían apoderado de diversos objetos de valor.

Según el reporte, los presuntos responsables habrían ingresado por la parte posterior de la casa, a través de una puerta corrediza que no presentaba daños visibles, por lo que se presume que únicamente la abrieron para acceder al interior.

Entre los artículos sustraídos se encuentran una consola de videojuegos Nintendo y varias piezas de joyería, cuyo valor conjunto fue estimado por los afectados en aproximadamente 30 mil pesos. Hasta el momento del reporte, no se precisó la cantidad exacta de objetos robados.

Tras descubrir el hurto, los moradores solicitaron apoyo para reportar lo sucedido. Se espera que las autoridades correspondientes realicen las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables, así como determinar si hubo otros objetos sustraídos del domicilio.