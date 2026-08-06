Roban oficina de diputada de Morena en Durango; se llevan tablets utilizadas para afiliar al partido

La diputada local de Morena, Flora Leal, denunció que durante la madrugada personas desconocidas ingresaron a una de sus oficinas en Durango y sustrajeron equipo electrónico, despensas y otros artículos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la legisladora solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar los objetos robados, particularmente varias tablets Samsung Galaxy de color negro que contenían el sistema utilizado por el partido para realizar afiliaciones.

“Se metieron a nuestra oficina a robar, a llevarse algunas cosas. Dentro de ellas, pues se robaron las tablets, que son una herramienta de trabajo muy útil para nosotros”, explicó.

Leal pidió que cualquier persona a la que le ofrezcan equipos con dichas características se comunique con ella o con su equipo de trabajo, pues los dispositivos podrían reconocerse por el software instalado.

“Traen el sistema de Morena con el que nosotros procedemos a la afiliación y es una herramienta muy necesaria para continuar con nuestro trabajo”, señaló.

También se llevaron despensas y una computadora

La diputada informó que entre lo sustraído se encuentra una computadora portátil gris con calcomanías alusivas a Morena y a la Cuarta Transformación, así como una pantalla y varias despensas.

De acuerdo con la representante popular, los apoyos alimentarios estaban destinados a personas que los necesitaban, por lo que lamentó que también hayan sido tomados durante el robo.

Flora Leal no precisó públicamente el número total de equipos sustraídos ni el monto estimado de las pérdidas.

Diputada anuncia denuncia legal

La morenista aseguró que procederá legalmente para que el caso sea investigado y esclarecido. También manifestó su preocupación por la inseguridad y porque algunos delitos ya no sean denunciados al considerarse situaciones cotidianas.

“Más allá de las cuestiones materiales, lo que nos indigna es la cuestión de inseguridad, que en muchos casos ya está normalizada”, expresó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas o identificadas por estos hechos.