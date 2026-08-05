Roban oficinas de la SECOPE en Durango mientras el vigilante se encontraba en el baño

Las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE) fueron vulneradas por sujetos desconocidos durante la noche del domingo en la ciudad de Durango.

El robo ocurrió mientras el vigilante de turno se encontraba en el baño del inmueble, momento que los responsables habrían aprovechado para ingresar y apoderarse de distintos objetos antes de escapar.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 23:28 horas en las instalaciones situadas en las inmediaciones del fraccionamiento Los Remedios, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Preventiva.

De acuerdo con la información disponible, el trabajador de seguridad, de 47 años, manifestó que alrededor de las 22:10 horas entró al sanitario. Mientras permanecía ahí, escuchó pasos y otros ruidos provenientes del edificio.

Al salir para revisar lo sucedido, se dirigió al área de recepción y posteriormente descubrió que personas desconocidas habían entrado a la caseta de vigilancia.

Se llevaron las pertenencias del trabajador

Los responsables sustrajeron una mochila negra tipo militar en la que el vigilante guardaba sus llaves, identificación oficial, dinero en efectivo y otros artículos personales.

También se apoderaron de una pantalla de aproximadamente 10 pulgadas que se encontraba en la caseta del acceso principal, además de una alcancía de la Fundación Teletón utilizada para reunir donativos. No se precisó la cantidad de dinero que contenía.

Tras recibir el reporte, los agentes inspeccionaron el interior y exterior de las instalaciones, aunque no lograron localizar a los responsables.

El afectado informó del robo a sus superiores y recibió la indicación de acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y tampoco se ha establecido cómo ingresaron los responsables a las oficinas de la dependencia estatal.