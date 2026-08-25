Roban otra motocicleta en el Centro de Durango; ahora quedó grabado en vídeo

Una motocicleta fue robada durante la mañana del domingo luego de permanecer estacionada en la vía pública de la Zona Centro de la ciudad de Durango; cámaras de seguridad del sector habrían captado movimientos alrededor de la unidad antes de que desapareciera.

El robo fue reportado hastae la mañana del lunes 24 de agosto, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se comunicó con el afectado para conocer los detalles de lo ocurrido.

Según la información recopilada, Abraham había dejado la motocicleta estacionada sobre la banqueta, en las inmediaciones de la calle Gabino Barreda, cerca del cruce con Independencia, luego de quedarse en casa de uno de sus amigos.

La unidad pertenece a su hermano y se trata de una motocicleta de la marca Vento, línea Rocketman, modelo 2025, de color café y con placas de circulación 47FJP8.

El afectado señaló que el robo habría ocurrido aproximadamente a las 07:00 horas del domingo, aunque previamente se habrían registrado movimientos sospechosos alrededor de la motocicleta durante la madrugada.

Tras percatarse de la desaparición, logró obtener videos de algunas cámaras de vigilancia instaladas en la zona, en los cuales presuntamente se observa a personas manipulando la motocicleta antes de que fuera robada.

Abraham indicó que acudiría acompañado del propietario de la unidad ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente y entregar el material obtenido de las cámaras, además de realizar los trámites necesarios ante la aseguradora.