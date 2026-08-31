Roban Tiida y lo abandonan tres cuadras adelante; se llevaron 8 mil pesos

Un vehículo que había sido robado durante la madrugada del domingo en la Zona Centro de la ciudad de Durango, fue localizado horas después a solamente tres cuadras del domicilio de su propietario.

El afectado, Ricardo, reportó aproximadamente a las 11:30 horas que había encontrado su automóvil de la marca Nissan, línea Tiida, color gris, modelo 2018 y con placas del Estado de Durango, sobre la calle Zaragoza.

De acuerdo con su versión, durante la madrugada desconocidos se apoderaron del automóvil; sin embargo, aparentemente tuvieron problemas para encenderlo y terminaron abandonándolo a pocas calles de donde había sido sustraído.

Cuando Ricardo encontró el Tiida, observó que tenía el cofre abierto y las puertas también se encontraban abiertas, por lo que comenzó a revisar el interior para verificar si faltaba alguna de sus pertenencias.

Fue entonces cuando descubrió que los responsables se habían llevado aproximadamente ocho mil pesos en efectivo, además de herramienta que utilizaba para trabajar y un teléfono celular iPhone.

El propietario manifestó desconocer quién o quiénes pudieron cometer el robo. Tras localizar la unidad, dio aviso a las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido.

Finalmente, los agentes recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se investigue el robo del vehículo y de los objetos que se encontraban en su interior.