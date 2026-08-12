Roban trampolines de un gimnasio en Jardines de Cancún

Un gimnasio ubicado en la colonia Jardines de Cancún, en la ciudad de Durango, fue blanco de los ladrones, quienes durante la noche ingresaron al establecimiento y se llevaron trampolines y otros artículos.

El robo fue descubierto aproximadamente a las 09:30 horas del martes 11 de agosto, cuando José Alfredo "N" llegó al negocio denominado Jumping, ubicado dentro de Plaza Comercial Verona, por la calle Yucatán, cerca de Puebla.

Al arribar, el propietario se percató de que los candados colocados en el acceso principal habían sido dañados, por lo que al revisar el interior confirmó que personas desconocidas habían ingresado.

Entre los objetos que inicialmente detectó como faltantes se encuentran varios trampolines, además de otras pertenencias cuyo valor total no había sido establecido al momento de realizar el reporte.

El afectado indicó que el establecimiento había permanecido solo desde aproximadamente las 21:00 horas del día anterior, periodo en el que se presume ocurrió el robo. El caso fue reportado para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.