Roban tubería de cobre en oficinas de Financiera para el Bienestar en Durango

Un robo fue reportado la tarde de este martes en las oficinas de Financiera para el Bienestar, ubicadas en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde dos hombres sustrajeron tubería de cobre perteneciente al sistema de aire acondicionado del inmueble.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el edificio localizado sobre el bulevar Felipe Pescador, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos tras el reporte recibido a través del sistema de emergencias C5.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Jesús Fernando Moreno Jasso, encargado de la sucursal, quien explicó que sorprendió a dos sujetos cuando presuntamente cortaban los tubos de cobre de dos equipos minisplit instalados en la parte posterior de las oficinas.

Al percatarse de la presencia del trabajador, los presuntos responsables tomaron la tubería que ya habían desprendido y escaparon corriendo con dirección hacia la zona de las vías del ferrocarril.

Debido a la rapidez con la que ocurrieron los hechos, el denunciante indicó que no logró observar con claridad las características físicas de los individuos, por lo que únicamente informó la dirección en la que huyeron.

Los elementos investigadores realizaron las diligencias correspondientes y orientaron al encargado sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este robo, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango continuará con las indagatorias para tratar de identificar a los responsables y recuperar el material sustraído.