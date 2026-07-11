Roban un 'Vocho' de estacionamiento de Soriana Jardines mientras su dueño trabajaba en casino

Un automóvil de la marca Volkswagen, línea Sedán, modelo 1979, fue robado durante la madrugada de este sábado del estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Jardines de Durango, mientras su propietario se encontraba laborando en un casino de la zona.

De acuerdo con el reporte realizado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 03:00 horas, el afectado, identificado como Daniel, informó que al concluir su jornada de trabajo descubrió que su vehículo ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

El automóvil robado es un "vocho" color azul con rines blancos, sin placas de circulación debido a que el trámite de emplacamiento se encontraba en proceso. El reportante indicó que la unidad está registrada a nombre de su madre, quien realizaría el endoso correspondiente para formalizar la denuncia.

Como parte del seguimiento al caso, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Durango se comunicaron con el denunciante para recabar mayores datos sobre los hechos y el vehículo desaparecido.

Daniel explicó que estacionó el automóvil cerca de las 19:30 horas del viernes en el estacionamiento de Soriana Jardines, sobre el bulevar Francisco Villa, entre las calles Colegio España y Magnolia, justo frente al casino donde trabaja

Añadió que dejó el vehículo debidamente cerrado y en un espacio del estacionamiento, pero al salir de su turno, alrededor de las 02:30 horas del sábado, ya no estaba en el sitio.

El afectado señaló a los investigadores que en ese momento se dirigía por la factura del automóvil para integrar la documentación necesaria, además de realizar el trámite para que la propietaria legal del vehículo le cediera los derechos correspondientes.

Las autoridades ya integran la carpeta de investigación y trabajan en la búsqueda de la unidad, además de revisar posibles cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para obtener información que permita identificar a los responsables del robo.