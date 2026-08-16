Roban vehículo a trabajadora de tienda de autoservicio en Durango

Una trabajadora de una tienda de autoservicio se llevó una desagradable sorpresa al terminar su jornada laboral, pues al salir descubrió que su vehículo había desaparecido del estacionamiento de Chedraui Nazas, en la ciudad de Durango.

El robo fue reportado alrededor de las 23:30 horas del sábado 15 de agosto, cuando una mujer solicitó el apoyo de las autoridades tras percatarse de que su automóvil ya no se encontraba donde lo había dejado.

Según lo relatado por la afectada, aproximadamente a las 15:00 horas llegó a trabajar a la tienda ubicada en el cruce de calle Nazas y bulevar Coronel Enrique Carrola Antuna, donde estacionó su vehículo de la marca Honda, línea Civic, modelo 2000, de color gris con azul y placas FYS-126-D.

Fue cerca de las 23:30 horas, al concluir sus labores, cuando regresó al estacionamiento y descubrió que el automóvil había sido robado, por lo que de inmediato realizó el reporte al número de emergencias.

Como señas particulares, la propietaria indicó que el vehículo tiene la carrocería pintada con brocha de color gris, una abolladura en la salpicadera izquierda y el faro de ese mismo lado presenta menor intensidad. La unidad cuenta con número de serie 1HGEJ6674YL030009.