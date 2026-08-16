Roban vehículo de hombre que se encontraba de fiesta en el Centro de Durango

La madrugada de este domingo al número de emergencias ingresó una llamada, en donde un hombre reportaba el robo de su vehículo.

Aproximadamente a la 01:30 horas, José Carlos llamó al 911, ya que su vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy, con placas de circulación del Estado de Durango ya no estaba en donde lo había dejado estacionado.

Al arribo de personal de la Policía Investigadora del Delito, los elementos se entrevistaron con el afectado, quien se identificó como Juan Carlos, quien manifestó que serían las 22:30 de este 15 de agosto cuando llegó y se estacionó, debidamente, por la calle de Libertad, entre Pino Suárez y 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango ; se cercioró de que su coche de color azul, modelo 2001, tuviera los seguros de las puertas activos.

Se dirigió al establecimiento denominado "La Bella Época", el cual se encuentra sobre la avenida 5 de Febrero, casi esquina con Libertad, en donde se divirtió unos momentos.

Sin embargo, al salir del establecimiento, al filo de las 01:30 del domingo, su vehículo, cuyas placas y número de serie proporcionó a las autoridades para su localización, ya no se encontraba en el lugar donde lo dejó.

El vehículo se encuentra a nombre de la hermana de Juan Carlos, datos que fueron incluidos en la carpeta de investigación, misma que se abrió con la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Este es por lo menos el segundo caso de robo de vehículo que se registra en la zona, en donde él o los ladrones aprovechan el tiempo que sus víctimas se divierten bailando.