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ROBOS

Roban vivienda en Durango tras permanecer sola durante 15 días

El propietario encontró forzada la puerta trasera.

Roban vivienda en Durango tras permanecer sola durante 15 días

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda de la colonia José Ángel Leal fue saqueada luego de permanecer sola durante aproximadamente 15 días, de acuerdo con el la declaración ofrecida por sus propietarios.

El robo fue descubierto alrededor de las 00:30 horas, cuando el propietario regresó al domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles y encontró forzada la puerta trasera.

Entre los objetos que reportó como sustraídos se encuentran una televisión, un tanque de gas, ropa, cobijas, herramientas, una licuadora y dos batidoras.

También señaló que los responsables desmontaron el boiler, aunque lo dejaron junto con otros objetos, aparentemente con la intención de regresar por ellos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ROBOS vivienda, permanecer, sola, durante

               

                
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