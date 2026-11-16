La carrera cinematográfica del actor británico Robert Pattinson había estado, hasta ahora, ligada a su papel como el vampiro Edward Cullen en las películas de la saga juvenil fantástica de 'Twilight', pero a sus 40 años aspira a desprenderse de la eterna etiqueta de 'ídolo adolescente' tras ser escogido para ser el nuevo James Bond.

Se trata del séptimo actor que encarnará en pantalla al célebre agente secreto del MI6, un papel que represenará a partir de la vigesimosexta entrega de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y con guión de Steven Knight ('Peaky Blinders'), y que previsiblemente llegará a los cines en 2028.

NUEVOS HORIZONTES

Esta decisión orientó su futuro profesional y en 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán 'Ring of the Nibelungs' y en el cine con 'Vanity Fair'. Un año después encarnó al personaje del estudiante Cedric Diggory en 'Harry Potter and the Goblet of Fire', cuya interpretación despertó el interés de la industria del cine en él.

El periódico The Times lo nombró como la 'estrella británica del futuro' y a sus 21 años, dio su salto a Hollywood para dar vida al vampiro Edward Cullen entre 2008 y 2012 en la adaptación cinematográfica en las cinco películas de la saga 'Twilight' de Stephanie Meyer.

ETAPA DE MADUREZ ACTORAL

El anuncio de Pattinson como el nuevo James Bond, sustituyendo en el papel a Daniel Craig -que ha encarnado al espía entre 2006 y 2021-, llega en uno de los momentos más álgidos de su carrera y consagra su etapa de madurez actoral.

Solo en este 2026 ha participado en películas como 'The Drama', junto a Zendaya, 'The Odyssey', de Christopher Nolan, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, donde encarna al presentador de un programa de telerrealidad que atrapa a pedófilos en horario de máxima audiencia y cuya interpretación suena entre las favoritas para las nominaciones de los próximos Óscar.

Además, el próximo mes de diciembre estrenará la tercera parte de 'Dune', donde también ha estado bajo las órdenes de Villeneuve. Al revelarse la noticia de Bond, el director canadiense aseguró que Pattinson posee la "esencia atemporal" de 007 pero aportará "un espíritu completamente nuevo".

El actor ya había expresado públicamente en entrevistas su predilección por el agente 007. En 2010, bromeó a Sky News con que todavía no estaba preparado para el rol porque "no se le daba bien correr" y en 2012 declaró al tabloide The Sun que intentaría pugnar por el papel "en unos 20 años". Finalmente, lo ha logrado tras 14.