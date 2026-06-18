Roban automóvil en menos de cinco segundos a plena luz del día | VIDEO

Un nuevo caso de robo de vehículo captado por cámaras de seguridad ha generado preocupación entre automovilistas de la Ciudad de México, luego de que se difundieran imágenes donde un grupo de delincuentes logra llevarse un automóvil en cuestión de segundos en la alcaldía Tlalpan.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video, material que rápidamente comenzó a circular en redes sociales debido a la rapidez con la que los presuntos responsables ejecutaron el robo . Las imágenes muestran cómo los sujetos actúan de manera coordinada y aparentemente con conocimiento previo del procedimiento necesario para vulnerar los sistemas de seguridad del vehículo.

Un robo que dura apenas unos segundos

De acuerdo con los reportes difundidos junto al video, los hechos ocurrieron mientras el automóvil permanecía estacionado sobre una vialidad. En las grabaciones se observa la llegada de una persona durante la noche para hacer "reconocimiento".

Al día siguiente, y en cuestión de segundos, aparentemente el mismo hombre consigue abrir la unidad. Posteriormente, el automóvil es puesto en marcha y abandona el lugar antes de que alguien pueda reaccionar.

La velocidad con la que se desarrolla la acción ha llamado especialmente la atención, ya que el robo se habría concretado en menos de cinco segundos, un lapso extremadamente corto que dificulta cualquier intento de intervención por parte de testigos o autoridades.

Autoridades mantienen vigilancia ante este tipo de delitos

El robo de vehículos continúa siendo uno de los delitos que más preocupa en distintas zonas de la capital del país, especialmente cuando los grupos responsables operan con rapidez y coordinación.

Especialistas en seguridad recomiendan a los propietarios estacionar sus unidades en lugares vigilados, evitar dejar objetos de valor a la vista y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa cerca de sus vehículos.

Mientras las imágenes continúan circulando en plataformas digitales, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia para combatir un delito que sigue afectando a miles de conductores en diversas ciudades del país.