Robo de autos y motos en Durango, rebasan 200 denuncias, de enero a mayo de 2026

El delito de robo de vehículos en Durango acumuló 212 carpetas de investigación entre enero y mayo de 2026, con una incidencia que mantiene su mayor presión en la capital del estado y en municipios de la Región Laguna.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los registros establecen que del total estatal, 135 denuncias corresponden al robo de automóviles de cuatro ruedas, mientras que 77 fueron por robo de motocicletas, lo que confirma que el parque vehicular particular sigue siendo uno de los principales objetivos patrimoniales del delito.

El municipio de Durango concentró 122 expedientes; es decir, 57.5 por ciento de todos los casos reportados en el estado. De ese total, 72 fueron robos de automóvil y 50 de motocicleta, colocándose muy por encima de cualquier otro municipio como el principal foco de incidencia.

Después aparecieron Gómez Palacio, con 20 denuncias; Vicente Guerrero y Canatlán, ambos con 13; además de Lerdo, con nueve.

En cuanto a la modalidad, la estadística reflejó que 143 robos ocurrieron sin violencia, frente a 69 cometidos con dicha agravante, lo que plasma un patrón más asociado al aprovechamiento de descuidos, estacionamientos vulnerables y sustracción en vía pública.

Sin embargo, destacó también el caso de Canatlán, donde se reportaron 10 robos de automóvil con violencia, la cifra más alta en este rubro a nivel estatal, incluso por encima de la capital, Gómez Palacio y Vicente Guerrero, que registraron ocho cada uno. Esto coloca a ese municipio como un punto de atención por la agresividad del delito.

La evolución mensual mostró una reducción sostenida durante el periodo de referencia, con 57 denuncias en enero, 46 en febrero, 36 en marzo y 30 en abril; aunque en mayo hubo un repunte con 43 expedientes iniciados.