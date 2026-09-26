Justicia

SENTENCIA

Robó tres vehículos con violencia en solo dos horas en Gómez Palacio; recibe sentencia de seis años

Tres robos en apenas dos horas y una detención fuera de Durango: así terminó el caso de un hombre sentenciado en Gómez Palacio.

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Los hechos se concentraron en dos colonias de la ciudad. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Durango, el primer robo ocurrió en El Dorado; los otros dos se registraron en la colonia Fidel Velázquez.

La Fiscalía señaló que en los tres casos se empleó violencia, aunque no precisó cómo fueron amagadas las víctimas ni dio a conocer las características de los vehículos. Tampoco detalló cuánto tiempo transcurrió entre un robo y otro. Los tres ocurrieron dentro de un lapso de aproximadamente dos horas.

Lo detuvieron en Coahuila con un vehículo robado

Después de los hechos, Juan Antonio fue detenido en flagrancia por policías de Coahuila, quienes lo encontraron en posesión de un vehículo con reporte de robo. Posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna, en Durango.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía llevó el caso ante un juez. El proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que se dictó sentencia condenatoria contra Juan Antonio por robo agravado.

Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 49 mil 894 pesos. Actualmente se encuentra en el Centro de Reinserción Social número 1, en la ciudad de Durango, donde cumplirá la sentencia.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sentencia Robo de Autos Gómez Palacio tres, Fiscalía, robo, sentencia

               

                
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