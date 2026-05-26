Rocha Moya y Dámaso Castro se presentan en la FGR para declar; rechazan acusaciones de EU

Después de separarse de sus cargos por las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió contra ellos, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, se presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán para declarar en su investigación.

Aunque solo fue posible observan al exservidor de la Fiscalía General de Sinaloa en las inmediaciones de la dependencia, Rocha Moya compartió en sus redes sociales una publicación informando sobre esta situación.

En primera instancia, el mandatario reafirmó que está dispuesto a acudir al llamado que la autoridad investigadora lo requiera, pues confía en el Estado de Derecho y respeta las instituciones de justicia.

Añadió que respondió todas las preguntas que formuló el Ministerio Público Federal durante su interrogatorio.

"Por ello y con la frente en alto, no dejaré de lucha porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta", agrega.

Tras su comunicado, medios nacionales también informaron que otros funcionarios acudieron a rendir sus declaraciones, como el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Medívil, y el exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra.

Sin embargo, solo este último ofreció declaraciones a la prensa, manteniéndose firme en rechazar las acusaciones en su contra.

"Estamos atendiendo las instancias. No tenemos nada que decir, no tenemos nada que ver con eso (con Los Chapitos)", declaró.

Agregó que confía en las instituciones y estará a la espera de la resolución del caso.