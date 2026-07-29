Rodrigo Pacheco logra una histórica victoria en el Abierto de Los Cabos ante Sho Shimabukuro

En una exhibición de temple y fortaleza física, Rodrigo Pacheco Méndez consiguió su primera victoria en el cuadro principal del Abierto de Los Cabos al imponerse en tres sets al japonés Sho Shimabukuro, raqueta número 94 del ranking mundial.

El juvenil mexicano, ubicado en el puesto 320 del escalafón global y participante vía invitación, superó un arranque adverso para sellar el triunfo con parciales de 6-7 (4), 7-5 y 6-2 en el Estadio Alejandro Burillo, tras un intenso duelo que se extendió por tres horas y dos minutos.

Un duelo de dura resistencia

El primer parcial estuvo marcado por la paridad y los quiebres recíprocos. Shimabukuro tomó la delantera aprovechando imprecisiones con el segundo saque del local, pero Pacheco reaccionó e igualó las acciones. En el desempate, el nipón mostró mayor efectividad en sus tiros ganadores para adjudicarse el tiebreak por 7-4.

Para la segunda manga, el yucateco ajustó su propuesta táctica. Elevó el porcentaje de efectividad en su servicio, ganando el 71% de los puntos disputados con su segundo saque, y presionó las devoluciones. Tras sostener un intercambio constante de rompimientos, Pacheco apretó en el duodécimo juego para concretar el quiebre decisivo y firmar el 7-5.

Pacheco quiere hacer historia

En el set definitivo, el desgaste físico y la acumulación de errores no forzados mermaron la efectividad de Shimabukuro, quien cometió un total de 13 dobles faltas a lo largo del compromiso. Pacheco tomó la iniciativa desde el fondo de la cancha, aprovechó seis de sus 18 oportunidades de quiebre y estableció una ventaja temprana para cerrar el parcial 6-2 con su servicio.

El zurdo mexicano registró seis servicios ases y sumó 128 puntos totales contra los 112 de su oponente. Con este resultado, Pacheco quiebra una racha de cuatro eliminaciones consecutivas en primera ronda en el certamen bajacaliforniano y avanza a la ronda de octavos de final.