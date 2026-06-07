Roland Garros: Alexander Zverev logra su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobelli

Alexander Zverev finalmente rompió la barrera que durante años lo persiguió en los torneos más importantes del tenis. El alemán conquistó Roland Garros 2026 tras derrotar al italiano Flavio Cobolli en una intensa final disputada sobre la arcilla parisina, consiguiendo así el primer título de Grand Slam de su carrera y escribiendo una de las historias más emotivas de la temporada .

Después de haber perdido finales importantes en el pasado y de quedarse varias veces a las puertas de la gloria, Zverev encontró en París la recompensa a una trayectoria marcada por la constancia y la resiliencia.

Un duelo de vida o muerte

El encuentro comenzó con un contundente primer set para Zverev, quien impuso condiciones desde el fondo de la cancha y tomó ventaja rápidamente. Sin embargo, Cobolli reaccionó mostrando el tenis agresivo que lo llevó a disputar su primera final de Grand Slam, obligando al alemán a emplearse a fondo durante más de cuatro horas de partido.

La intensidad se mantuvo durante prácticamente toda la final, el italiano encontró respuestas en los momentos más complicados y logró extender el duelo hasta un quinto episodio, alimentando la esperanza de una remontada histórica. No obstante, la experiencia de Zverev terminó marcando diferencia en los instantes decisivos.

Cuando el campeonato estaba en juego, el alemán elevó nuevamente su nivel y dominó el set definitivo para sellar la victoria con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1, desatando la emoción tanto en su equipo como en las gradas parisinas.

El fin de una larga espera

La conquista representa mucho más que un trofeo para Zverev. Durante años fue considerado uno de los mejores jugadores del circuito sin un título de Grand Slam en sus vitrinas. Las derrotas en finales anteriores alimentaron las dudas sobre su capacidad para responder en los escenarios más importantes.

Sin embargo, el alemán llegó a esta edición de Roland Garros con una oportunidad inmejorable y supo aprovecharla. Su victoria pone fin a una larga espera personal y le permite ingresar oficialmente al grupo de campeones de Grand Slam , un objetivo que persiguió desde el inicio de su carrera profesional.

Al caer sobre la arcilla parisina tras conseguir el último punto, el alemán dejó escapar toda la presión acumulada durante años. La imagen recorrió el mundo y simbolizó el cierre de una larga búsqueda que finalmente tuvo un final feliz en la capital francesa. Roland Garros 2026 será recordado como el torneo en el que Alexander Zverev dejó de ser un aspirante para convertirse, definitivamente, en campeón de Grand Slam.