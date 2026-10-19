Romantizar el abuso

Hace más de cien años se produjo “El nacimiento de una nación”, una película muda ambientada en la Guerra Civil de los Estados Unidos para glorificar el supremacismo blanco.

Actores blancos se pintaban la cara para dar imagen caricaturesca a los animales oscuros que amenazaban la civilización. Los negros eran retratados como violadores que ponían en peligro la pureza de la raza blanca. La cinta se convirtió muchos años después en símbolo de la dominación racial. El Ku Klux Klan encontró en esa producción su grito de batalla, su estética y su moral. Sería muy extraño que al cierre de esta pieza de propaganda racista se insertara una leyenda: si usted ha sido víctima de algún tipo de discriminación racial, por favor comuníquese con la Asociación de Defensa de Personas Discriminadas. En esta película rendimos homenaje al racismo, pero invitamos a quienes hayan sufrido sus efectos a buscar ayuda.