Romería del 15 de septiembre en Durango: no permitirán instalar más de 320 puestos

La romería del 15 de septiembre que se realiza en la Plaza IV Centenario y calles aledañas, hasta la Plaza de Armas, no deberá exceder los 320 puestos que se instalan desde años anteriores, ya que los espacios están previamente designados para evitar incidentes.

Aunque aún no se tiene el número de solicitudes de los comerciantes que quieren participar este año, se realizarán reuniones para determinar la operatividad y el acomodo.

Ubaldo Salazar Chávez, director de Inspección Municipal, destacó que fueron alrededor de 320 espacios los que se designaron en 2025 para los comerciantes, por lo que este año no se debe exceder ese número.

Dijo que ya no hay espacio para incluir más puestos e, incluso, desde el año pasado se detectaron dificultades debido al acomodo.

Además de los comercios, se debe dejar espacio para que puedan pasar elementos de seguridad y de Protección Civil, quienes deben poder maniobrar o circular con vehículos en caso de alguna emergencia.

Restricciones

Para que quede listo el resolutivo de este año, se trabaja junto con los líderes de comerciantes para establecer los lineamientos sobre lo que está permitido y las normas que deben acatar en cuanto a la venta de productos, horarios y espacios.

Salazar Chávez recordó que el año pasado se decomisaron algunas espumas, cuya venta ya se había determinado prohibir durante la romería.

También apuntó que la mayoría de los comerciantes interesados en participar son locales y deben cumplir con el permiso correspondiente, el cual será revisado durante el operativo, al verificar las instalaciones.

Entre otras restricciones establecidas otros años para los comerciantes está la prohibición del uso de palos para los elotes; se pide que la venta sea únicamente en vasos o platos desechables. También deberán retirarse a la hora marcada por las autoridades y dejar limpio su lugar.

Mientras que, en el caso de los asistentes que acudan con su familia o amigos, no se permitirá que lleven armas blancas ni objetos que puedan considerarse peligrosos o que puedan utilizarse para provocar algún daño.