Romina Hinojosa se convierte en la primera mexicana en competir en el Tour de France Femmes

Romina Hinojosa Cruz escribió una página inédita en el deporte nacional al convertirse en la primera mujer mexicana en correr el Tour de France Femmes avec Zwift. A sus 23 años, la ciclista originaria de Tampico debutó oficialmente este 1 de agosto en la quinta edición del certamen.

Portando el uniforme de la escuadra belga Lotto Intermarché Ladies, la pedalista completó la primera etapa de 138 kilómetros en Lausana, Suiza. Hinojosa cruzó la meta en el puesto 130 con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 5 segundos en su estreno dentro del pelotón.

La competencia se desarrollará del 1 al 9 de agosto mediante un recorrido total de 1,175 kilómetros divididos en nueve etapas. La ruta incluye una contrarreloj individual de 21 kilómetros, la mítica exigencia del Mont Ventoux y un duro cierre de montaña en la ciudad de Niza.

¿Quién es Romina Hinojosa?

Surgida del proyecto de desarrollo AR Monex, Hinojosa ha forjado su trayectoria en el ciclismo europeo. Destaca su segundo lugar de etapa en el Giro Mediterráneo Rosa y un puesto 18 en la Vuelta a Portugal, disciplina que combina paralelamente con sus estudios universitarios de Nutrición.

Especializada como escaladora en terreno montañoso, la dirección del equipo belga ha resaltado su rendimiento y compromiso táctico. Su presencia en la máxima justa del deporte acelera su evolución profesional y consolida su proyección dentro del circuito de la Unión Ciclista Internacional.

Este logro representa un punto de inflexión para el deporte femenino mexicano. La histórica participación de Hinojosa en territorio europeo inspira a futuras generaciones y demuestra que el talento nacional tiene la capacidad de competir frente a las mejores pedalistas del mundo.