Rompen cristal de taxi y roban 600 pesos durante la madrugada en la colonia Valle del Guadiana

La madrugada de este viernes, un taxista fue víctima de un robo luego de que un desconocido dañara uno de los cristales de su unidad para apoderarse del dinero que había en el interior. El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas en la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango.

El afectado solicitó el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias, indicando que su vehículo, un taxi de color rojo con blanco, se encontraba estacionado en un domicilio ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, cuando ocurrió el ilícito.

De acuerdo con el reporte, el responsable quebró uno de los vidrios del automóvil para ingresar al interior y sustraer aproximadamente 600 pesos en efectivo, producto de la jornada laboral del conductor.

El denunciante manifestó que alcanzó a observar a una persona que se retiraba del lugar a bordo de una bicicleta, aunque no pudo proporcionar mayores características que permitieran su identificación inmediata.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y orientar al afectado sobre el procedimiento para presentar la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público.