Rompen cristal de taxi y se llevan dos mil pesos en el Barrio del Calvario

Un trabajador del volante fue víctima de los ladrones, quienes aprovecharon que su taxi se encontraba estacionado en calles del Barrio del Calvario, en la ciudad de Durango, para romper uno de los cristales y apoderarse de dinero en efectivo.

El robo fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas del martes 25 de agosto, por lo que se solicitó la presencia de elementos de seguridad en la calle De la Cruz, cerca de su cruce con Calvario.

Al llegar al lugar, los agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango se entrevistaron con el propietario de un automóvil de la marca Volkswagen, línea Vento, color verde, utilizado como taxi y perteneciente a la Alianza.

Según la información recopilada, el afectado encontró uno de los cristales de la unidad quebrado, por lo que al revisar el interior se percató de que personas desconocidas habían ingresado al vehículo.

El trabajador señaló que los responsables lograron apoderarse de aproximadamente dos mil pesos en efectivo que mantenía dentro del automóvil.

Hasta el momento se desconoce la identidad de quien o quienes participaron en el robo, así como el momento exacto en el que dañaron el vehículo y escaparon con el dinero.

El afectado recibió orientación para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con la finalidad de que se inicie la investigación y se trate de identificar a los responsables del robo.