Justicia

ROBOS

Rompen puerta de vivienda en Ciudad San Isidro y se llevan dinero, joyas y aparatos electrónicos

Fue el mismo propietario del inmueble quien solicitó apoyo al percatarse de que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio.

Rompen puerta de vivienda en Ciudad San Isidro y se llevan dinero, joyas y aparatos electrónicos

Rompen puerta de vivienda en Ciudad San Isidro y se llevan dinero, joyas y aparatos electrónicos

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una vivienda del fraccionamiento Ciudad San Isidro, en la ciudad de Durango, fue blanco de los ladrones, quienes aprovecharon la ausencia de sus moradores para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo, joyas y diversos objetos.

El robo fue descubierto durante la noche del miércoles 12 de agosto, aproximadamente a las 23:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Capuchina.

José Rafael, propietario del inmueble, fue quien solicitó la presencia de las autoridades después de percatarse de que personas desconocidas habían ingresado a su casa.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, los responsables habrían forzado y dañado la puerta para conseguir entrar a la vivienda, donde comenzaron a buscar objetos que pudieran llevarse.

En una primera revisión, José Rafael detectó el faltante de una pantalla, un teléfono celular, diversas prendas de vestir y joyería, aunque no se precisó el valor de estas últimas pertenencias.


Además, los ladrones encontraron y se llevaron aproximadamente mil 800 pesos en efectivo que se encontraban dentro del domicilio, para posteriormente escapar sin que fueran descubiertos.


Tras el reporte se tomó conocimiento del robo y el propietario fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se realizarán las investigaciones para tratar de identificar a los responsables y recuperar lo sustraído.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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