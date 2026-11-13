Rompen vidrio de negocio en Durango para ingresar a robar; alarma no los detuvo

Un establecimiento comercial ubicado en la colonia Fátima, de la ciudad de Durango, fue blanco de la delincuencia, luego de que personas desconocidas rompieran uno de los cristales para ingresar al inmueble , de donde sustrajeron dos teléfonos celulares y trataron de apoderarse del dinero que se encontraba en una caja, sin conseguirlo.

El robo fue descubierto aproximadamente a las 07:15 horas del jueves 12 de noviembre, cuando Jessica llegó al negocio propiedad de su hermano, ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Elorreaga, y se percató de que habían ingresado personas ajenas al establecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, los responsables utilizaron la fuerza para romper uno de los vidrios del local, lo que les permitió acceder al interior y comenzar a revisar las pertenencias y objetos que se encontraban en el lugar.

Durante el recorrido por el establecimiento, los delincuentes lograron apoderarse de dos teléfonos celulares, además de intentar abrir la caja donde se guardaba el dinero del negocio; sin embargo, no consiguieron acceder a su contenido, por lo que únicamente se reportó la sustracción de los dispositivos móviles.

Un dato que llamó la atención fue que el sistema de alarma del establecimiento se encontraba activado, aunque esta medida de seguridad no impidió que los desconocidos ingresaran y cometieran el robo. Hasta el momento, se desconoce si el dispositivo llegó a emitir alguna alerta durante los hechos.

Tras descubrir los daños y el faltante de los teléfonos, Jessica solicitó la intervención de las autoridades para reportar lo sucedido. No se ha establecido el monto de las pérdidas materiales ni se cuenta con información sobre la identidad de los responsables, por lo que será necesario esclarecer las circunstancias en que ocurrió el robo.