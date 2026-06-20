Rosalía sorprende al mundo al hacer público su romance con Loli Bahía en pleno en el 'Pride Month'

Rosalía volvió a convertirse en tendencia internacional, aunque esta vez no fue por el lanzamiento de una nueva canción o por una presentación multitudinaria. La cantante española acaparó los reflectores después de que diversos medios internacionales y usuarios en redes sociales interpretaran como una confirmación pública de su relación sentimental con la modelo francesa Loli Bahía.

Durante los últimos meses, los rumores sobre un posible romance entre ambas habían cobrado fuerza tras varias apariciones públicas en diferentes ciudades del mundo. Sin embargo, la artista había mantenido absoluta discreción sobre su vida privada, evitando pronunciarse directamente sobre las especulaciones.

La situación cambió recientemente durante una de las presentaciones de Rosalía en Nueva York como parte de su gira "Lux Tour" , donde protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral y que muchos seguidores interpretaron como la confirmación definitiva de su relación con la modelo.

Una dedicatoria que encendió las redes

El momento ocurrió durante una de las fechas de Rosalía en el Madison Square Garden. Frente a miles de asistentes, la cantante dedicó una de sus canciones a Loli Bahía, quien se encontraba presente entre el público.

La dedicatoria provocó una inmediata reacción de los asistentes y generó una ola de comentarios en redes sociales. Para muchos seguidores, fue la primera vez que la artista hacía una referencia tan directa a su vínculo sentimental con la modelo francesa.

Aunque Rosalía no realizó una declaración formal sobre su orientación sexual o sobre el estatus de su relación, el gesto fue suficiente para que medios especializados y fanáticos consideraran que la cantante decidió dar un paso importante en la exposición pública de su vida amorosa.

Una relación que llevaba meses generando rumores

Las versiones sobre un romance entre Rosalía y Loli Bahía no son nuevas. Desde finales de 2025 ambas fueron vistas juntas en distintos eventos, viajes y actividades privadas que despertaron el interés de la prensa internacional.

Las primeras imágenes de ambas compartiendo tiempo en Brasil durante las celebraciones de Año Nuevo provocaron especulaciones sobre una posible relación sentimental. Posteriormente fueron captadas en otras ciudades, incluyendo París, Madrid y Nueva York.

Con el paso de los meses, la presencia constante de Loli Bahía en la gira internacional de Rosalía alimentó aún más los rumores. Incluso varios medios reportaron que la modelo había acompañado a la cantante durante gran parte de la promoción de su más reciente proyecto musical.