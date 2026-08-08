'Rosario Tijeras' grabará temporada en Durango: esto se sabe

El municipio de Guadalupe Victoria será escenario de las grabaciones de la sexta temporada de la serie “Rosario Tijeras”, cuya producción ya se encuentra en Durango realizando trabajos de preparación para algunas de las escenas que formarán parte de la nueva entrega.

De manera extraoficial, El Siglo de Durango pudo confirmar que el rodaje se llevará a cabo el próximo lunes, miércoles y viernes en dicho municipio, donde desde hace varios días personal técnico y de producción trabaja en labores previas a la filmación.

Entre las actividades que han llamado la atención se encuentran pruebas relacionadas con secuencias de acción, incluidas explosiones controladas, que formarán parte de algunas escenas de la serie.

Incluso, en días pasados, la producción aún buscaba extras para la filmación, que abarcaría varias horas de rodaje en el municipio.

¿DE QUÉ TRATARÁ?

La nueva temporada de “Rosario Tijeras” forma parte de la producción que Sony Pictures Television y Netflix comenzaron a filmar oficialmente a finales de julio. Además de retomar el papel principal, Bárbara de Regil participa también como productora del proyecto.

La historia continuará siguiendo los pasos de Rosario, personaje que a lo largo de las temporadas se ha enfrentado a diversos conflictos vinculados al crimen organizado, la violencia y la supervivencia.

En esta nueva entrega, la protagonista deberá dejar atrás todo lo que conoce para infiltrarse en una de las organizaciones criminales más poderosas de México, una misión que la llevará a enfrentar nuevos riesgos y desafíos.

Desde su estreno, “Rosario Tijeras” se ha consolidado como una de las producciones mexicanas más populares dentro del género de acción y drama criminal. Las cinco temporadas anteriores se encuentran disponibles en Netflix, donde la serie ha mantenido una sólida base de seguidores tanto en México como en otros países de habla hispana.

Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, se prevé que la sexta temporada llegue a las pantallas durante 2027, una vez concluidas las etapas de filmación y postproducción.