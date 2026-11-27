La arquitectura, la pintura y la escritura convergen en “Rostros”, el primer libro de Alejandro Romero, un proyecto editorial que reúne ocho capítulos construidos entre la realidad y la ficción, acompañados por obras pictóricas del propio autor. A través de personajes, escenarios y reflexiones, el arquitecto y artista explora las distintas facetas que han definido su trayectoria, pero también comparte aspectos de su historia personal, sus inquietudes y su manera de entender el arte y la creatividad.

La publicación fue presentada en la Casa de la Cultura de Durango, en un encuentro que contó con la participación del propio Alejandro Romero, acompañado por el catedrático y artista pictórico Carlos Cárdenas, la periodista Daniela Lomas Almaguer y la escritora Ana Compeán, quienes compartieron distintas perspectivas sobre el contenido y la propuesta de esta obra.

Más que un libro convencional, “Rostros” funciona como un recorrido por las distintas identidades creativas de su autor. Cada capítulo encuentra un complemento visual en sus pinturas, piezas que dialogan con los textos y aportan una lectura distinta a las historias.

De esta manera, la publicación también puede entenderse como una carta de presentación que permite conocer a Romero más allá de su trabajo como arquitecto o de su producción pictórica.

De reflexiones personales a libro

Durante la presentación, Alejandro Romero compartió que la escritura siempre había formado parte de sus hábitos, principalmente a través de reflexiones y pensamientos que surgían de las situaciones cotidianas, las experiencias y las cosas que llamaban su atención.

Esa inquietud comenzó a tomar forma durante su primera exposición pictórica, cuando decidió presentar algunos de esos escritos junto a sus pinturas. Al encontrar una conexión entre los textos y las piezas, identificó una pauta que lo llevó a desarrollar personajes y lugares para construir una novela corta.

“Siempre he tenido la inquietud y el hábito de escribir reflexiones o pensamientos que me surgen respecto a muchas cosas que veo o me pasan. Y en mi primera exposición de pintura me di la tarea de desarrollar y mostrar algunos de esos escritos junto a las pinturas”, explicó el artista.

La idea de convertir aquella experiencia en un libro también surgió de un deseo personal, la de trasladar al formato físico el catálogo digital de su primera exposición, titulada “Expo retrato”. A partir de esa intención, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una publicación que no solamente documenta su trabajo pictórico, sino que incorpora una dimensión narrativa y autobiográfica.

Para Romero, la arquitectura ha sido una disciplina que reúne distintas expresiones artísticas, entre ellas la pintura, mientras que la escritura apareció posteriormente como una herramienta para dar claridad a ideas que antes encontraba principalmente en la expresión plástica.

“La arquitectura la aprendí o la conocí como la madre de todas las artes, por todos los elementos artísticos que la componen, y la pintura es uno de los que más fuerza le dan”, comentó. Sobre su acercamiento a las letras, reconoció que, después de una etapa de mucha lectura, encontró en la escritura una herramienta para intentar darle claridad a aquellas ideas que anteriormente expresaba de manera plástica.

En ese sentido, “Rostros” también puede entenderse como una carta de presentación. El propio artista reconoció que, aunque inicialmente no había concebido el proyecto con ese propósito, terminó compartiendo aspectos personales que permiten conocerlo más allá de sus pinturas y de su ejercicio profesional.

“En mi intento de contar cómo el arte y la creatividad rozaban cada etapa de mi vida, terminé exponiendo muchas cosas personales que al final me presentan ante un público, muestran quién soy más allá de las pinturas o el trabajo que realizo”, expresó.

Distintas miradas sobre una misma obra

Durante la presentación, Carlos Cárdenas, catedrático y artista pictórico, destacó la dimensión filosófica que atraviesa los capítulos, particularmente por la manera en que Romero construye reflexiones a partir de sus historias y plantea distintas formas de observar la realidad.

Su participación permitió abordar el libro desde una perspectiva artística y reflexiva, reconociendo la relación entre el pensamiento, la narrativa y la expresión pictórica.

Por su parte, Daniela Lomas Almaguer destacó el interés de la publicación como una oportunidad para conocer al autor desde diferentes facetas, pues no se limita a mostrar su producción artística, sino que permite acercarse a las ideas, experiencias y pensamientos que hay detrás de ella.

También resaltó la naturaleza del cierre del libro, que funciona como una puerta de entrada para comprender la propuesta y deja abierta la posibilidad de seguir explorando el universo creativo de Romero.

En tanto, Ana Compeán, escritora y amiga del artista, compartió una perspectiva más cercana y personal. Señaló que la lectura de “Rostros” le permitió conocerlo desde otro lugar, descubrir aspectos de su personalidad y acercarse a una versión de Alejandro que va más allá de la convivencia cotidiana y de las facetas que habitualmente muestra.

Las distintas intervenciones coincidieron en la posibilidad de encontrar en el libro diferentes formas de aproximarse a su autor, desde la reflexión artística y filosófica hasta el reconocimiento de sus experiencias personales.

Una propuesta que busca continuidad

El título de la publicación también responde a una intención creativa que Alejandro Romero contempla desarrollar en futuros proyectos. “Rostros” forma parte de una posible secuencia conceptual que continuaría con “Restos”, nombre de su segunda exposición pictórica, y posteriormente con “Rastros”, una propuesta enfocada en las huellas que las personas dejan en otros individuos y en los lugares que habitan.

En el caso de “Restos”, el artista contempla desarrollar otro libro, aunque con una propuesta más lírica y una temática íntima y oscura, distinta a la construcción narrativa de su primera publicación.

La presentación también permitió reconocer el trabajo colectivo detrás de la edición. David Alejandro Contreras estuvo a cargo del diseño y la edición del libro y de su imagen general, mientras que Ana Compeán participó como auxiliar y editora. La impresión contó con el acompañamiento de Groppe Libros, y el registro fotográfico estuvo a cargo de Alfonso Barrios y Sandra Servín.

La producción del evento fue realizada por Jaqy Sandoval, con el respaldo de la Casa de la Cultura de Durango, además de familiares, amistades y colaboradores que acompañaron el proceso creativo.

Así, Alejandro Romero abre una nueva ventana a su universo artístico y reúne en una misma publicación los distintos lenguajes que han marcado su trayectoria.