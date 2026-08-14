Royal Run 5K celebrará cinco años de Paletas del Rey en Durango

Con motivo de su quinto aniversario, Paletas del Rey realizará la primera edición de la Royal Run 5K, una carrera que busca reunir a la comunidad runner, familias y clientes de la empresa en una jornada deportiva que tendrá como punto de salida y meta el Corredor Constitución.

El evento se llevará a cabo el domingo 23 de agosto, con activación programada a las 7:00 horas y arranque a las 7:30. La ruta comenzará frente al establecimiento de Paletas del Rey, ubicado entre Aquiles Serdán y Coronado, recorrerá parte del centro de la ciudad hasta la zona de Alamedas y posteriormente regresará al mismo punto.

Una carrera para celebrar cinco años de crecimiento

Durante la rueda de prensa, representantes de Paletas del Rey explicaron que la carrera nace como una forma de compartir con la comunidad el crecimiento que han tenido desde 2021, cuando comenzaron con un carrito rentado y una cartulina anunciando sus paletas artesanales.

Con el paso del tiempo, el proyecto evolucionó hacia un food truck y posteriormente a un local establecido en el Corredor Constitución. La empresa se mantiene como un negocio familiar dedicado a la elaboración, distribución y comercialización de paletas artesanales con fruta natural, con sabores que van desde aguacate y maracuyá hasta lavanda.

La organización destacó que el quinto aniversario representa no solamente la permanencia del negocio, sino también el esfuerzo realizado por toda la familia, que participa en distintas etapas del proceso, desde la selección de frutas hasta la elaboración y venta de los productos.

Esperan hasta 600 corredores en la primera Royal Run

Para esta primera edición se contempla un cupo máximo de 600 participantes. El costo de inscripción es de 350 pesos y todavía existen lugares disponibles, aunque el registro permanecerá abierto únicamente hasta agotar existencias.

El kit incluye playera oficial, número de corredor, calcetas deportivas, bolsa de tela y otros artículos. Al cruzar la meta, los participantes recibirán medalla, una paleta y una porción de chilaquiles. Además, el número de participante funcionará como boleto para una rifa de una estancia para dos personas en Mexiquillo.

La entrega de kits se realizará el sábado 22 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de Paletas del Rey, sobre el Corredor Constitución.

Recorrido también busca mostrar parte del Centro de Durango

Durante la presentación se destacó que la carrera también puede funcionar como una forma de acercar a visitantes y participantes a distintos atractivos de la ciudad. Jorge Muñoz, presidente del Clúster de Turismo, señaló que un evento de este tipo puede generar movimiento en zonas como el Paseo Constitución, restaurantes, museos y otros puntos turísticos.

Incluso se mencionó la posibilidad de recibir corredores provenientes de ciudades cercanas como Chihuahua, Mazatlán o Torreón, quienes podrían aprovechar su estancia para conocer parte de la oferta turística de Durango.

De esta manera, la Royal Run 5K combinará deporte, convivencia y celebración empresarial en una jornada con la que Paletas del Rey busca festejar sus primeros cinco años de trayectoria junto a la comunidad duranguense.