'Rudo. Entre las cuerdas y el espectro' inaugura Festival de Monólogos

Con una historia de resiliencia, lucha y autodescubrimiento, la puesta en escena “Rudo. Entre las cuerdas y el espectro” inauguró oficialmente el XXI Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz 2026” en la capital, reuniendo a decenas de asistentes en el Teatro Victoria, quienes disfrutaron del inicio de este importante encuentro escénico nacional.

La obra, presentada por la compañía Rudo Teatro, de Ciudad de México y Veracruz, abrió la programación del Circuito Norte del festival, ofreciendo una propuesta conmovedora que combina el teatro unipersonal con una profunda reflexión sobre la diversidad, la familia y la fortaleza personal.

UNA HISTORIA DE LUCHA

Escrita e interpretada por Rodrigo Román Báez, bajo la dirección de Cristóbal Meza Alonso, la puesta en escena presenta a Sebas, mejor conocido como "Rudo", un joven diagnosticado con autismo que comparte las batallas más trascendentales de su vida.

Tras la separación de sus padres, su mundo cambia por completo y encuentra en la lucha libre una pasión capaz de darle sentido y fuerza para enfrentar la adversidad. Sin embargo, pronto descubre que los mayores desafíos no ocurren sobre el cuadrilátero, sino fuera de él, al enfrentarse al rechazo, las adicciones, la violencia y a las complejidades de su propia realidad.

A través de un monólogo emotivo y dinámico, el personaje invita al público a reflexionar sobre la inclusión, la aceptación y la importancia de reconocer que las luchas más difíciles suelen librarse en el ámbito personal.

DURANGUENSES REUNIDOS

El Teatro Victoria fue el escenario donde el público duranguense se dio cita para presenciar esta función inaugural, que marcó el comienzo de una semana dedicada al teatro unipersonal. Los asistentes siguieron con atención la historia de Sebas, reconociendo con aplausos el trabajo actoral y la sensibilidad con la que fue abordado el tema.

La presentación en Durango forma parte de la gira nacional que realiza la compañía dentro del Circuito Norte del festival, recorriendo diversas ciudades del país para acercar el teatro contemporáneo a nuevos públicos.

UNA SEMANA DE TEATRO

El Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz” es uno de los encuentros escénicos más importantes de México, impulsado para promover el teatro unipersonal mediante una gira nacional que lleva producciones de distintas entidades del país a diversos estados de la República, fomentando el acceso a la cultura y el intercambio artístico.

En Durango, la edición contempla un total de siete obras que se presentarán desde esta semana y hasta el próximo 1 de julio, ofreciendo al público una amplia variedad de historias, estilos y propuestas escénicas que consolidan a este festival como un espacio de encuentro entre creadores y espectadores.