Ruffo encarcelado

Cuando fue electo alcalde de Ensenada en 1986, el único de oposición en Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel enfrentó un bloqueo financiero del gobernador priista Xicoténcatl Leyva. Su respuesta fue salir a las calles con sus colaboradores a barrer las calles. Logró así reconocimiento en un estado que ansiaba liberarse del PRI. En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones presidenciales en el estado. El 2 de julio de 1989 Ruffo triunfó en las estatales, pero lo sorprendente fue que el presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, reconoció su triunfo.

Jorge Bustamante, entonces presidente del Colegio de la Frontera Norte, escribió antes un sonado artículo en Excelsior en el que preveía un triunfo del PRI, pero porque el gobierno no estaría dispuesto a entregar un estado fronterizo a la oposición. Tanto en Baja California como en el PRI nacional muchos querían repetir el “fraude patriótico” de Manuel Bartlett de Chihuahua en 1986 para impedir el triunfo del panista Pancho Barrio. El 2 de julio los priistas de Baja California salieron a las calles a festejar su “victoria”, pero el 5 de julio Colosio reconoció el triunfo de Ruffo. Los priistas bajacalifornianos lo llamaron “traidor”.

Ruffo es un referente en la historia de nuestra democracia. Es respetado en su comunidad y nunca había sido acusado de delito alguno. Hoy la fiscal general Ernestina Godoy lo imputa por delincuencia organizada y lo describe como el líder de “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

Este supuesto capo del huachicol fiscal no trató de evadirse como El Mayo Zambada o El Chapo Guzmán. Cuando en 2025 las autoridades le requirieron información sobre Ingemar, empresa de la cual es socio, se presentó y aportó toda la información que se le pidió. En lugar de huir a Estados Unidos, país del cual es ciudadano porque nació en San Diego, permaneció en su casa de Ensenada y ahí fue detenido. A los 74 años estaba virtualmente retirado, pero fue maltratado en su detención como muestran las imágenes difundidas.

Quienes conocen a Ruffo suelen hablar bien de él sin importar su inclinación política. Acusarlo “del delito del huachicol fiscal es absolutamente inverosímil y una infamia”, me dice Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México. “Ruffo es un preso político” escribió Cecilia Soto. “Me sorprende enormemente la detención de Ruffo Appel”, declaró el senador morenista Javier Corral, “de quien -discrepancias aparte--, siempre he tenido la concepción de una persona honesta, íntegra, un hombre de bien”.

Ingemar ni compraba ni transportaba ni comercializaba combustibles, simplemente hacía los trámites ante la Agencia Nacional de Aduanas. La FGR no solo debe comprobar que la empresa cometió los delitos que se le imputan, pero además que fueron responsabilidad de Ruffo, quien no operaba la compañía. Un juez de carrera negó primero 23 aprehensiones que consideró basadas en inferencias, y en las que Ruffo no estaba incluido, pero la FGR las pidió nuevamente ante una juez de acordeón con dos nuevos imputados, entre ellos Ruffo. Esta juez decretó ayer prisión preventiva y además mandó a Ruffo a la prisión de alta seguridad de Almoloya, como si fuera peligroso o si alguna vez hubiera tratado de escapar.

La FGR aplica una regla a Ruffo, quien en lugar de huir presentó la información que se le pidió, y otra muy distinta a los políticos de Morena. A ellos no se les toca ni con el pétalo de una investigación. Ruffo es un preso político.

CODEARSE

Es positivo que la presidenta Sheinbaum tenga contacto personal con Trump en este complejo momento, pero cómo olvidar su declaración de por qué no asistió a la inauguración de la Copa del Mundo: “Nosotros no nos codeamos arriba”. ¿Ahora ya lo hace?

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