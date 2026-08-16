¡Rumbo a Los Ángeles 2028! México vence a Gran Bretaña y clasifica en flag football femenil

México femenil aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una victoria dramática sobre Gran Bretaña por 20-19 en Düsseldorf, resultado que selló el tercer lugar del Mundial IFAF 2026 y el segundo cupo olímpico disponible en la competencia.

El camino a la gloria

El camino mexicano había sido impecable en la fase de grupos, con triunfos sobre Alemania, Eslovenia e Italia, además del 27-26 frente a España en cuartos de final, definido con una recepción de Andrea Martínez y la conversión de Silvia Contreras en los segundos finales.

La semifinal ante Canadá fue el tropiezo que obligó al Tri a jugarse la vida en el duelo por el bronce. Las canadienses, que ya habían llegado invictas, dominaron 20-6 y aseguraron su pase olímpico, mientras Estados Unidos tenía plaza garantizada como anfitrión. Ese escenario dejó el México-Gran Bretaña como partido decisivo por el último boleto.

Consiguen el histórico pase

En el choque definitivo, México corrigió la falta de ritmo ofensivo mostrada ante Canadá y sostuvo un duelo cerrado ante las británicas, que venían de caer frente a Estados Unidos en la otra semifinal. El 20-19 final no solo significó el bronce mundial, sino la clasificación histórica al debut olímpico del flag football.

El sistema de la IFAF otorgaba dos plazas femeniles: una para la selección mejor ubicada, excluyendo a Estados Unidos, y otra para el ganador del partido por el tercer lugar. Con Canadá ya dentro, México se convirtió en el segundo representativo elegible rumbo a LA28.

La selección dirigida por Diana Flores, número uno del ranking mundial, cumplió así con la expectativa: llegar al podio y asegurar presencia en la primera edición olímpica del flag football.