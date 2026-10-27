Ruptura de tubería subterránea, la causa oficial de fuga de gas natural en Jardines de Durango

Tras la alerta que se generó el lunes por una fuerte fuga de gas natural en la calle Magnolia, del fraccionamiento Jardines de Durango, el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes, dio a conocer las acciones que se implementaron en la zona y anunció reuniones con la empresa y otras instancias, para evitar que esto se vuelva a repetir.

En tal sentido, expuso que la causa de la fuga fue la ruptura de una tubería subterránea de cuatro pulgadas, provocada durante trabajos de excavación con maquinaria pesada en la zona.

“Las causas, pues una ruptura de un tubo de gas que pasa por ahí. Y de ahí nosotros estuvimos dando alertamientos antes, durante y después a través del sistema Ponte Alerta Durango, un alertamiento para que la población pueda tomar previsiones, principalmente si está en la zona de riesgo, como es el caso, la gente que está más cerca de ahí pues reciben la alerta a través de nuestro sistema”, dijo.

Agregó que esto obligó a la aplicación de protocolos de seguridad y a la evacuación de 276 personas en un perímetro inmediato de 200 metros.

Enfatizó que el reporte fue atendido de forma oportuna y coordinada con dependencias de los tres órdenes de gobierno y se logró controlar la contingencia a las 13:35 horas sin que se registraran personas lesionadas.

Prevención

El comandante Paredes detalló que las labores preventivas incluyeron la revisión de los niveles de gas por millón para descartar riesgos mayores, así como el desalojo de instituciones educativas, comercios y empresas aledañas.

Aseguró que la red cuenta con la cartografía y el registro oficial ante el municipio, aunque las autoridades municipales exhortaron a las empresas y proveedores de gas a reforzar la coordinación, los manuales de actuación y la supervisión para evitar que accidentes como este se repitan durante obras de infraestructura urbana.