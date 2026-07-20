Ruta que cubre la clínica 50 del IMSS, en Durango, ya está en operación

La inclusión de una nueva ruta de transporte público hacia la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue planteada como una medida para mejorar el acceso de los derechohabientes a los servicios médicos, al reducir tiempos de traslado, evitar transbordos y disminuir el gasto que representa acudir a consultas, estudios o tratamientos.

En un posicionamiento de la diputada local Sughey Torres Rodríguez, detalló que la gestión surgió a partir de una demanda recurrente de habitantes de la zona, quienes señalaron las dificultades para trasladarse hasta la unidad médica.

La legisladora explicó que la nueva ruta busca beneficiar principalmente a personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y familiares que acompañan a usuarios del hospital.

Según la legisladora, tras mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales, así como con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, se acordó incorporar una unidad adicional que dará servicio directo a la clínica 50 del IMSS mediante los camiones anaranjados, ampliando la cobertura de la ruta.

La diputada sostuvo que la medida permitirá a las familias reducir el gasto destinado al transporte, recursos que podrán destinar a otras necesidades como medicamentos o alimentación, además de ofrecer un traslado más cómodo y seguro para quienes requieren atención médica.

Finalmente, consideró que mejorar la movilidad también contribuye a fortalecer el acceso al derecho a la salud, al facilitar que los pacientes lleguen a los servicios médicos de manera más directa y con menores dificultades.