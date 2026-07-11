Sábado con fuertes lluvias en Durango, ¿cómo será el clima en la capital HOY 11 de julio?

Las condiciones para lluvias persistirán este sábado 11 de julio en gran parte del país debido a la combinación de diversos sistemas meteorológicos que mantienen la atmósfera inestable. El pronóstico contempla lluvias de fuertes a intensas en distintos estados, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que el ambiente caluroso continuará en el norte y noroeste de México. ¿Qué se espera para el país y Durango?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad atmosférica provocada por una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente y noroeste del país, en combinación con canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18, favorecerá lluvias fuertes a intensas en gran parte de México.

De acuerdo con el organismo, se prevén lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Tabasco; así como lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, mientras que este sábado comenzará también en Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Finalmente, el SMN informó que se ha formado una zona de baja presión al sur de Oaxaca con probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que se mantiene vigilancia.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, con lluvias que se concentrarán principalmente en la región noroeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se pronostica un ambiente fresco, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas serranas. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso en gran parte del estado, aunque se mantendrá templado en la Sierra, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en distintas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en Durango capital?

El reporte del clima para este sábado indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 14 grados centígrados, y que conforme avance el día subiría hasta alcanzar una máxima de entre 27 y 28 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

Al igual que en días anteriores, este sábado el cielo se mantendrá de parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta entre 13 y 15 grados centígrados.