Sábado con lluvias en el estado de Durango, ¿cómo será el clima en la capital HOY 6 de junio?

Las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables este sábado 6 de junio en gran parte del país, con un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades, precipitaciones intensas en regiones del sur y sureste, así como temperaturas elevadas que mantendrán activa la onda de calor en diversos estados. ¿Qué se espera para este día a nivel nacional y en Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, condiciones de inestabilidad atmosférica y el abundante ingreso de humedad generado por dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, mantendrán un temporal de lluvias sobre gran parte del país.

Estas condiciones favorecerán lluvias torrenciales en el norte de Oaxaca. Además, se prevén lluvias intensas en la costa de Guerrero, así como en el norte, este y sureste de Puebla, norte y centro de Veracruz y centro y sur de Chiapas. También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en entidades del norte, occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, combinado con el ingreso de humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en esa región del país.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor persistirá en regiones del suroeste de Chihuahua, noroeste de Durango, centro y sur de Sinaloa, norte y suroeste de Nayarit, centro, sur y suroeste de Jalisco, noreste y este de Colima, centro de Michoacán, así como en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se prevé el inicio de una nueva onda de calor en el este de Sonora.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado 6 de junio se prevén condiciones de cielo nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, así como intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche, derivado del desarrollo de nubes de tormenta.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado. Sin embargo, en la región noroeste se prevén valores máximos de entre 40 y 45 grados centígrados, donde además persistirá la onda de calor.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco en la mayor parte de la entidad, mientras que en las zonas serranas se pronostican temperaturas frías al amanecer.

Asimismo, se prevén vientos de dirección variable de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en diversos puntos del estado.

Clima en la ciudad de Durango

El pronóstico del SMN señala que para este sábado, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 15 grados centígrados , y que conforme avancen las horas subirá hasta una máxima de 30, de las 15:00 a las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque con un poco de nubosidad, y con probabilidades bajas de que se registren lloviznas ligeras en la capital.

El viento mantendrá velocidades de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 15 grados centígrados.