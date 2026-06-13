Sábado lluvioso en Durango: ¿qué dice el pronóstico para HOY 13 de junio?

El fin de semana arranca con condiciones meteorológicas inestables en gran parte del país, debido a la combinación de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de México, una circulación ciclónica en niveles medios y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico. Este escenario favorecerá lluvias de distinta intensidad en varias entidades. ¿Qué se espera en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en interacción con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios sobre el occidente del golfo de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Asimismo, se prevén precipitaciones muy fuertes en Campeche, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo, además de lluvias fuertes en Quintana Roo, Tlaxcala y Nuevo León, mientras que en Yucatán se esperan intervalos de chubascos.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, combinado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generará lluvias intensas en Jalisco y precipitaciones muy fuertes en Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. También se pronostican lluvias fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Colima, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, además de chubascos en Coahuila, Baja California Sur y Baja California.

En cuanto a las temperaturas, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste del país, así como en la península de Yucatán. La onda de calor continuará afectando zonas del noreste de Baja California, el centro, este y sureste de Sonora; el norte de Sinaloa; regiones del este, oeste y suroeste de Chihuahua; así como el norte y noroeste de Durango.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado se prevé un incremento en la nubosidad sobre el estado de Durango, con condiciones favorables para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región noroeste de la entidad.

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se espera un ambiente templado a cálido en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas predominará un ambiente fresco, e incluso frío.

Hacia la tarde, las temperaturas volverán a elevarse, manteniéndose un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio estatal. Se esperan máximas de entre 40 y 45 grados centígrados en las regiones noreste y noroeste, donde además continuará presente la onda de calor.

En cuanto al viento, se pronostica circulación de dirección variable de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 50 a 70 km/h en distintos municipios de Durango.

Clima en la capital duranguense

Este sábado, la ciudad de Durango amaneció con una temperatura entre los 16 y los 18 grados centígrados, que conforme avance el día subirá de manera considerable, hasta una máxima de 30 a 31 grados, entre las 14:00 y 17:00 horas.

El cielo se mantendrá despejado hasta alrededor de las 14:00 horas, y después pasará a presentar nubosidad, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 17:00 horas.

El viento mantendrá velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h.

Para la madrugada del domingo, se espera que el termómetro descienda hasta entre 15 y 19 grados centígrados.