Sábado nublado en la ciudad de Durango, ¿lloverá todo el día? Así será el clima HOY 23 de mayo

Aunque la onda de calor comenzará a perder fuerza en algunas regiones del país, este sábado 23 de mayo continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Además, el pronóstico del clima contempla lluvias fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas intensas de viento en distintas entidades. ¿Qué condiciones se esperan este día en México y Durango?

Pronóstico para México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el norte del país, en interacción con una línea seca, un canal de baja presión en el oriente y sureste, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en estados del norte, noreste, oriente y sureste de México. Asimismo, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en zonas de la Mesa del Norte y el occidente del territorio nacional.

Además, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico favorecerá lluvias e intervalos de chubascos en entidades del occidente mexicano, mientras que continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en buena parte de la República Mexicana.

El SMN indicó que la onda de calor persistirá este sábado en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Sin embargo, el organismo señaló que dicho fenómeno finalizará a partir de este día en Durango.

Pronóstico para el estado de Durango

Este sábado 23 de mayo se prevé que Durango mantenga condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día, además de intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la tarde persistirá el ambiente cálido a caluroso, principalmente en la zona oeste del estado, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados. No obstante, el SMN informó que a partir de este sábado finalizará la onda de calor en Durango.

Por la mañana se espera ambiente fresco a templado en gran parte del territorio estatal, mientras que en zonas serranas continuarán las condiciones muy frías con posibles heladas. En áreas altas de la sierra duranguense, las temperaturas mínimas podrían descender de -5 a 0 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en diferentes puntos del estado.

Clima en la ciudad de Durango

La ciudad de Durango amaneció este sábado con condiciones frescas y lluviosas, con temperaturas que se sintieron más bajas que en días anteriores.

De acuerdo con el SMN, este sábado la ciudad de Durango amanecería con temperaturas que rondarían los 11 grados centígrados, subiendo a lo largo del día, aunque únicamente hasta una máximas de 25 grados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga nublado hasta alrededor de las 18:00 horas, cuando pasará a despejarse.

En cuanto a las lluvias, se espera que a lo largo del día continúen de manera aislada, especialmente alrededor de las 14:00 horas.

El viento tendrá una velocidad de 15 a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 12 grados.