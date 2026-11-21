Las mañanas son cada vez más frías y las tardes más frescas en gran parte de México, incluido Durango. ¿Cómo será el clima en el estado y en la capital este sábado 21 de noviembre?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 21 de noviembre, el frente frío 8 continuará avanzando sobre el noroeste y norte de México, donde mantendrá interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, una línea seca y las corrientes en chorro polar y subtropical. La combinación de estos sistemas propiciará vientos fuertes, lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en distintas zonas del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México, favorecerá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en entidades del noreste, oriente, occidente, centro, sureste y sur del país.

Finalmente, otro canal de baja presión ubicado en el sureste mexicano ocasionará lluvias y chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que se esperan condiciones de inestabilidad en esa región.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN señala que durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre se registró ambiente muy frío a gélido en las zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas alcanzaron valores de entre -10 y -5 grados centígrados.

Para el transcurso del día se espera cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en distintas zonas de la entidad.

Durante la mañana prevalecerá un ambiente frío a fresco, con posibles bancos de niebla, mientras que por la tarde las condiciones serán templadas a cálidas.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 a 70 kilómetros por hora en territorio duranguense.

Clima en la ciudad de Durango

Este sábado la ciudad de Durano amaneció con un clima frío, pues de acuerdo con el reporte la temperatura mínima registrada habría rondado entre los 7 y los 12 grados centígrados en distintas zonas del municipio.

Conforme avance el día, el termómetro subirá, aunque únicamente alcanzará temperaturas máximas entre 20 y 22 grados, alrededor de las 15:00 horas, dando paso a un clima fresco en la ciudad de Durango.

Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado este sábado, no se espera que se registren lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se espera que se mantenga en el rango de los 10 a 15 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro en la ciudad de Durango bajará hasta alcanzar una temperatura mínima de 5 a 8 grados centígrados.