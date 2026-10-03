Sábado nublado y fresco en Durango, ¿hoy sí habrá fuertes lluvias? Pronóstico de este 3 de octubre

Se aproximan días nublados y lluviosos en Durango, y aunque en las últimas horas no se registraron las precipitaciones que se esperaban, el SMN prevé un pronóstico similar para los siguientes días. ¿Cómo será el clima HOY sábado 3 de octubre?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este sábado 3 de octubre, el frente frío 1 avanzará sobre el noreste de México y, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, así como precipitaciones fuertes en Aguascalientes.

Por otra parte, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos, junto con canales de baja presión y la vaguada monzónica, favorecerán lluvias puntuales intensas en regiones de Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, mientras que en Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa se prevén lluvias fuertes. En tanto, Guanajuato, Chihuahua y Sonora tendrán intervalos de chubascos.

Asimismo, la onda tropical 42 fue absorbida por la vaguada monzónica frente a las costas de Oaxaca y Chiapas. Mientras tanto, el huracán Rachel continuará avanzando hacia el oeste, alejándose gradualmente del territorio nacional. Su circulación propiciará lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur, además de oleaje elevado en las costas de esa entidad, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Finalmente, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso durante la tarde en regiones del norte, occidente, oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante las primeras horas de este sábado se presentó un ambiente fresco en gran parte de Durango y frío en las zonas serranas, donde se registraron temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso de la tarde, se prevé un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en el noroeste de Durango. En las zonas serranas, las condiciones serán más templadas.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Durango. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas de la entidad, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las condiciones previstas.

¿Qué dice el pronóstico para la ciudad de Durango?

Este sábado 3 de octubre, el clima en la ciudad se mantendrá fresco y nublado, con probabilidad de lluvias a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico, la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y 14 grados centígrados, y conforme avance el día esta subirá, aunque únicamente hasta alcanzar una máxima entre 18 y 20 grados, por lo que el clima se mantendrá fresco.

Se espera que todo este sábado el clima se mantenga mayormente nublado, con probabilidad de que se registren lluvias, sobre todo a partir de las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, y con ráfagas de hasta 30 km/h.