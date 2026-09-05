¿Sábado soleado o lluvioso en la ciudad de Durango? Pronóstico para HOY 5 de septiembre

El panorama meteorológico para este sábado 5 de septiembre mantiene a las lluvias como protagonistas en buena parte del país, con precipitaciones que podrían ser intensas en algunas regiones. ¿Qué dice el pronóstico para México y Durango en específico?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte de este sábado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur; y puntuales fuertes en Baja California. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otro lado, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas, en interacción con vaguadas en niveles altos de la atmósfera, generarán lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Chiapas.

Asimismo, se prevén lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Yucatán, mientras que en Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, en el centro del país, de posible caída de granizo.

A su vez, la onda tropical 36 reforzará el potencial de lluvias en el occidente de México y continuará avanzando hacia el oeste frente a las costas de Colima y Jalisco, alejándose gradualmente del territorio nacional.

En contraste, durante la tarde se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, con una onda de calor que continuará afectando zonas de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, el huracán Marie continuará desplazándose hacia el noroeste, alejándose de las costas nacionales. Sin embargo, su extensa circulación ocasionará oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Durango, principalmente como consecuencia de las condiciones generadas por el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica.

Durante la mañana, se esperaba ambiente fresco en buena parte del estado y frío en las zonas serranas, además de la posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Por la tarde, las condiciones serán más cálidas, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en algunas regiones.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 60 km/h en distintas zonas de Durango.

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN indicaba que este sábado la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y 15 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una máxima de 27 a 28 grados centígrados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado hasta las 13:00 horas y después pase a ser nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 17:00 horas, aunque estas no serían de gran intensidad.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descendería hasta los 12 a 15 grados centígrados.