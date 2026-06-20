Sabíamos que el gusano barrenador iba a llegar en cualquier momento a Durango: SAGDR

El comportamiento y avance del gusano barrenador del ganado (GBG) en entidades cercanas a Durango y el avance a nivel nacional ya había alertado a los productores locales, por lo que se esperaba su llegada en cualquier momento.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales, expresó que se sabía que la plaga llegaría, independientemente de los esfuerzos que se siguen realizando para contenerla.

“Iba avanzando en diferentes estados; ya lo teníamos en Zacatecas, ya lo teníamos en Coahuila y ya lo teníamos en Nayarit”, comentó.

El funcionario explicó que se buscaba impedir su ingreso al estado mediante acciones de trazabilidad y control en la movilización del ganado; sin embargo, la mosca que transmite la plaga vuela, no reconoce fronteras y no requiere guías para desplazarse de un lugar a otro.

Finalmente, se confirmó la presencia de la mosca en Durango. El primer caso se detectó en el municipio de Pueblo Nuevo, en un canino; el segundo, en El Mezquital, en un becerro recién nacido; y el tercero, en Nombre de Dios, también en un becerro recién nacido.

Indicó que la información que se difunde actualmente está enfocada en el cuidado de los becerros recién nacidos, ya que es frecuente que la miasis se presente en el ombligo debido a que la mosca busca depositar sus huevecillos en heridas o zonas con presencia de sangre.

“Hay sangre en el área donde se encuentran los animales al momento del parto, por lo que existe mayor riesgo de infestación”, explicó.

“Hemos platicado mucho con los productores ganaderos durante las capacitaciones que se siguen realizando en todo el estado. Es importante mantener un acercamiento constante con ellos para explicarles todas las medidas de cuidado que deben llevarse a cabo”, puntualizó.